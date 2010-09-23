Лечит серебро - естественный антибиотик

Широкое распространение при лечении ран серебро получило во время Великой Отечественной войны. Серебряную воду применяли при лечении свищей и язв, образовавшихся в результате костного туберкулеза и туберкулеза лимфатических желез с распадом и нагноением. Результаты лечения, как правило, были положительные: язвы и свищи, не закрывавшиеся у некоторых больных несколько лет, несмотря на систематическое лечение кварцем, рыбьим жиром, мазью Вишневского и другими препаратами, после применения серебряной воды полностью закрывались и заживали.

Коллоидное серебро - естественный антибиотик, разрешенный к применению в США Федеральной комиссией по питанию и медикаментам еще в 1920 году. Сотрудник Администрации по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) США Гарольд Дэвис в письме от 13.09.1991 года сообщал, что коллоидное серебро, используемое на рынке США, прошло апробацию еще в 1938 году.

Мистер Ричард Л. Дэвис, исполнительный директор Института серебра, который отслеживает технологию изготовления среьросодержащих препаратов в 37 странах, заявляет: "За четыре года мы описали 87 способов использования серебра, имеющих огромное значение для медицины. И мы видим, что серебро может облегчать страдания и спасать жизни".

Коллоидное серебро - чистый, полностью натуральный продукт, состоящий из микроскопических частиц серебра, взвешенных в деминерализованной и деионизированной воде. Этот продукт высоких научных технологий производится электролитическим методом.

Недостаток серебра в организме человека приводит к нарушению работы иммунной системы, в результате чего чаще возникают простудные, вирусные и инфекционные заболевания.

Коллоидное серебро является безопасным и самым мощным для организма человека натуральным антисептиком, подавляющим более 700 видов болезнетворных микроорганизмов, среди которых стафилококки, стрептококки, бактерии дизентерии, брюшного тифа и др.