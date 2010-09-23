Картошка: кушать или отказаться?

Если летом можно было спокойно отказаться от этого нашего «второго хлеба», то сейчас пришло время о нем вспомнить. Блюда из картофеля очень сытные за счет высокой энергетической ценности, а значит, про мерзнущие руки и ноги можно забыть.

Кроме того, клубни богаты разнообразными микро- и макроэлементами, витаминами, никотиновой и пантотеновой кислотой, а еще содержат особые регуляторы обмена жиров и холестерина. Любое блюдо из картофеля не отягощает желудочно-кишечный тракт, наоборот, происходит нормализация работы кишечника за счет клетчатки и пектина.

Так что картошка не только надолго утолит голод, но еще и будет способствовать вашему похудению. Самый здоровый вариант – картофель в мундире, без котлет и кетчупа!

lady.mail.ru