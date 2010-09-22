Провалы в памяти не являются частью нормального старения

Обычные процессы старения организма не являются причиной умеренной потери памяти, утверждают американские учёные. Даже умеренные изменения в функциях памяти, которые проявляются на ранних этапах в пожилом или предпожилом возрасте, на самом деле могут служить первыми сигналами о развитии слабоумия и вызваны поражениями мозга, связанных с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции. По мнению неврологов, патологии в работе головного мозга имеют гораздо большее влияние на функции памяти в пожилом возрасте, чем ранее считалось.

В своём исследовании медики проводили ежегодное обследование в течение 13 лет среди 350 добровольцев. Специалисты подробно рассматривали причины повреждений мозговых функций и скорость изменения познавательных способностей с течением времени. Отмечено, что даже слабые, но прогрессирующие провалы в памяти прогнозировали серьёзные патологические поражения мозговой системы. Ранние изменения в памяти - это признак начинающихся негативных процессов в мозге, требующий незамедлительной диагностики, подчёркивают клиницисты Rush University.

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