«Нехорошая» квартира: как ее определить и как в ней выжить

Издавна замечено, что есть дома, в которых у людей ухудшается здоровье. То ли в гости зашел — стало не по себе, то ли к бабушке на лето приехал и захандрил, то ли и вовсе переехал в новую квартиру и через два-три года неожиданно к онкологу нужно идти. В народе такие места называли гиблыми, или чертовыми. Сейчас говорят — синдром больных зданий. По словам Татьяны Гарник, председателя комитета Минздрава по нетрадиционной медицине, то, что в некоторых квартирах ухудшается здоровье, врачи знают, но эта проблема шире, чем только медицинская и нередко имеет геофизические корни. "Свои причины ухудшения здоровья в "больных" домах могут назвать и традиционные врачи, и нетрадиционщики, и геологи", — уверен специалист. По ее совету мы обратились к практикам этих профессий и узнали, кого они считают виновниками домашних болезней.

ВИНОВАТ ВОЗДУХ, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ В КВАРТИРЕ

Врач-аллерголог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Алла Олейник считает, что сделать человека больным может "неправильный" домашний микроклимат. Если днем на работе все прекрасно, а дома начинается чихание, «гриппозное» состояние, ломота в суставах, бессонница, общая слабость и эта напасть длиться неделями, месяцами и годами, виновником может быть именно квартирный микроклимат. По словам специалиста, воздух может быть больным по нескольким причинам. Во-первых, из-за пыли: комнаты в доме «проветриваются» хуже, чем открытое пространство за окном, а следовательно, и пыли в них накапливается в 4-6 раз больше. Во-вторых, из-за пересушености. В летний период эта проблема особенно актуальна для офисных помещений, в которых используются кондиционеры. Кондиционер имеет свойство «забирать» воду из воздуха, снижая уровень влажности до недопустимого уровня (20-30 % при норме от 45 до 60%). И, в-третьих, от чересчур влажного воздуха. Если белье дома долго сушится, обои отслаиваются, паркет коробится, мебель растрескивается, на потолках и на внутренних стенах возникают пятна сырости и мелкие капельки конденсата, зеленые или синие узоры, черные точки, то в квартире явно повышена влажность. Если 2-3 из этих признаков вы заметили у себя дома, надо бить тревогу. Для пущей уверенности можете приобрести гигрометр — специальный прибор для измерения влажности. Самые простые модели стоимостью около 40 грн. позволяют делать замеры с погрешностью в 5%. Этого вполне достаточно, чтобы диагностировать наличие проблемы. При этом дискомфортно не только стенам, но и человеку: повышенная влажность является причиной образования плесневых грибков, споры которых, попадая в лёгкие, способствуют развитию аллергических заболеваний — ринита и бронхиальной астмы. У людей, постоянно пребывающих в условиях повышенной влажности, гораздо чаще наблюдается мигрень, насморк, отит, бронхит, сердечно-сосудистые нарушения.

Как очистить воздух? Чтобы улучшить чистоту воздуха, можно повесить антимоскитные сетки на окна, провести систему вентиляции, почаще делать влажную уборку. Также решить эту проблему поможет ионизатор воздуха. Он создает эффект «соснового бора», буквально вдыхая в воздух новую жизнь. Если воздух чересчур сухой, заведите обычный аквариум с рыбками или украсьте подоконники комнатными растениями. Если же воздух чересчур влажный, лечение квартиры заключается в ежедневном проветривании дома по 3-4 раза в течение 15 -20 мин. Ванную нужно оборудовать хорошей вентиляционной системой, кухонную плиту — мощной вытяжкой. Совсем уж нельзя сушить белье в квартире, особенно в ванной при открытых дверях. Делайте это на балконе, закрывая дверь в комнату и открывая все балконные окна. И, как это ни прискорбно, но живой уголок тоже придется закрыть: убрать аквариум и комнатные растения. И то, и то — богатый источник влаги для воздуха.

ВИНОВАТЫ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ЭЛЕКТРОНИКА

Одной из причин ухудшения самочувствия в домашних условиях Сергей Кириченко, заведующий кафедрой информационных технологий института экологии человека, называет перенасыщенность квартир электробытовыми приборами. По словам специалиста, холодильник, микроволновка, телевизор, мобилка, компьютер и другая бытовая техника, а также ретрансляторы (антенны операторов мобильной связи, стоящие на крышах), излучают электромагнитные волны и т.н. торсионные поля, которые могут вызывать нарушение способности человека к восприятию информации, от которого у человека может наступить спазм сосудов, головная боль. Конечно же, все эти недуги случаются при условии, что человек подолгу — более трех-четырех часов — находиться в зоне действия излучателя. По словам доктора энергоинформационных наук, профессора факультета биомедтехнологий Открытого международного университета развития человека "Украина" Анатолия Павленко, при хроническом облучении постепенно снижаются иммунитет, от чего человек начинает часто болеть, происходят нарушения в вегетативной системе, от которых могут наступать самые разные эндокринные, нервные и сосудистые расстройства. К слову, по словам завотделением электромагнитных излучений Института гигиены и медэкологии, профессора Юрия Думанского, сейчас готовится постановление, согласно которому каждый мобильный телефон будет тестироваться на продолжительность работы, безопасную для здоровья. У одних моделей оно будет больше, у других — меньше. А вот если дом стоит рядом с линиями электропередач, здоровье действительно может ухудшиться, ведь среди всех излучателей электромагнитных волн ЛЭП — самый сильный. В зоне их излучения (до 200 м) можно заполучить бесплодие, проблемы с сердцем, расстройства нервной и эндокринной систем, а находиться рядом лучше не больше 30 минут, иначе может начать беспокоить сердце.

Как обуздать торсионные поля? Разобраться, для самого себя, безопасно ли ваше рабочее место или жилище, можно измерив уровень электромагнитного и торсионного полей в нем. Это можно сделать, приобрев один из приборов — бытовых индикаторов электромагнитного излучения. Информацию о том, где их приобрести, можно без труда узнать через интернет, забив в поиск, например, "как измерить электромагнитное поле". Второй вариант — вызвать к себе специалистов, работающих с такими приборами. Этот вариант предпочтительней потому, что, если электромагнитное поле зашкаливает, то обезопасить себя от него можно при помощи тех же специалистов: как правило те, кто меряет, знают и способы защиты (стоимость контрольных замеров квартиры в среднем составляет 75-100 грн, нейтрализация однокомнатной квартиры "средней" загрязненности — около 135 грн). Можно также вызвать электрика и попросить его заземлить все электроточки. Для этого заземляющий провод нужно подсоединить к электрощитку и подсоединить его к заземлению. Эта простая процедура уменьшает уровень излучения в квартире до 10 раз. Специалисты же могут предложить всевозможные металлические каркасы, контуры, отражатели, нейтрализаторы, биорезонаторы и т.п. устройства. Некоторые из них имеют вид обыкновенных наклеек. Эффективность их работы можно узнать по контрольным замерам уровня излучения до и после защиты. Прибор считается хорошо действующим, если способен нейтрализовать более 75% электромагнитного излучения и торсионного поля. К примеру, после исследования профессора Павленко, где на телефоны студентов были наклеены нейтрализаторы торсионного поля, показатели иммунитета у студентов пришли в норму. В любом случае, какое устройство бы вы не выбрали, для перестраховки интересуйтесь сертификатом изделия. Если его нет, гарантии никто не даст. Самый большой вред торсионные поля приносят когда человек неподвижно находится в зоне их действия в одном положении. Чаще всего это происходит, когда мы спим. Поэтому, чтобы уменьшить вредное влияние, нужно отключать на ночь телевизор, видеомагнитофон музыкальный центр и другие источники электромагнитных излучений, которые могут находиться в дежурном режиме. Также нужно убрать от изголовья электронные часы и всевозможные подзарядки, бра с плафонами, обращенными книзу — свет должен быть направлен вверх. Не должно быть в спальне и базы радиотелефона. Можно также поставить кактус перед монитором компьютера или телевизора, возле бытовой техники. Это растение имеет форму контура, улавливающего и заземляющего невидимые волны, причем чем больше на растении колючек, тем лучше он действует. Но большой эффективностью он не обладает, т.к. нейтрализует только торс поле, и то частично — максимум на 50%.

ВИНОВАТЫ ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ НАД РАЗЛОМАМИ ЗЕМНОЙ КОРЫ По мнению оператора биолокации, архитектора Игоря Чудо, дом может быть больным, если стоит в геопатогенной зоне — поверхности земли, находящейся над разломом тектонических плит. Из-за их взаимодействия друг с другом возникает энергия, которая выходит из земли в виде невидимого вертикального потока шириной от 50 до 150 метров, длиной в десятки километров. Эти линии часто пересекаются, образовывая узлы, излучение в которых особенно сильное. В среднем геопатогенные зоны занимают до 40% всей земной поверхности. По словам Анатолия Павленко, длительное (более 3-х часов в день), многолетнее воздействие геопатогенных зон на организм приводит к постепенному понижению иммунитета у 90% людей и возникновению необратимых болезней, в том числе и обменных, эндокринных и онкологических. Еще есть и мелкие линии, равномерно покрывающие всю земную поверхность — т.н. линии Хартмана и Карри. В местах, где они пересекаются, образуются очень опасные вертикальные потоки диаметром 20-40 см. В среднем они встречаются через каждые метр-два. Достаточно поспать в таком месте 3 мес, чтобы появились проблемы со здоровьем. Также опасно сочетание геопатогенных зон с бытовыми электромагнитными полями — возле трансформаторных будок, ретрансляторов, ЛЭП. В таких местах их вредное влияние многократно усиливается. То, что вы живете в геопатогенной зоне, можно заподозрить по частому перегоранию бытовых приборов, увяданию цветов вне зависимости от того, сколько вы их поливаете, по внешнему виду деревьев вокруг дома — у них покрученные, раздвоенные или покрытые наростами стволы. Особенно хорошо это видно по кленам и соснам.

Что делать? Что делать? Чтобы нейтрализовать действие геопатогенных зон легче всего избегать длительного нахождения в них, грамотно расставив мебель в квартире. Главное, чтобы на места пробоев не приходилась кровать, кресло, стул. Но гарантированно обезопаситься можно только переехав в чистое место. Чтобы проверить, не геопатогенно ли оно, можно вызвать тех же специалистов по биолокации, так сделать и самому, при помощи рамки. Также проверяться нужно и вообще перед выбором любого нового жилья или земли под застройку дома. При выборе жилища обращайте внимание и на материал, из которого оно сделано. Лучше других материалов удерживает различные излучения красный кирпич, хуже — силикатный (серый) кирпич (кроме того, он вбирает влагу, из-за чего служит источником сырости) и совсем слабо — железобетон. Более того, последний даже способен усиливать влияние негативной энергии. Также нежелательно брать квартиру в домах, под которыми проходит метро. Если же возможности переехать нет, помогут те же нейтрализаторы, которые уберегают и от торсионных полей.

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua