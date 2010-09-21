Четырехлетние дети понимают иронию

Результаты нового исследования, проведенного в Университете Монреаля, позволяют утверждать, что дети способны понимать и использовать иронию уже в возрасте четырех лет. Исследование, опубликованное в журнале "British Journal of Developmental Psychology", может изменить подход к общению родителей с детьми.

Исследование комментирует его ведущий автор Стефани Александр: "Предыдущие исследования приходили к выводу, что ирония детьми не распознается до 8 или даже 10 лет, но большинство этих исследований проводилось в лабораторных условиях и фокусировалось на сарказме. Мы же исследовали детей в семьях и учитывали четыре типа непрямой коммуникации: гиперболу, эвфемизмы, сарказм и риторические вопросы".

Исследование показало, что дети понимали как минимум одно ироничное замечание, сделанное одним из родителей. И хотя полноценно понимать подобные сообщения дети могли лишь к шести годам, некоторые формы иронии (гиперболу) они понимали уже в четыре года. В 22 из 39 семей, принявших участие в исследовании, дети лучше всего понимали сарказм.

Гиперболы и сарказм чаще всего использовались при позитивном взаимодействии с детьми, а эвфемизмы и риторические вопросы чаще использовались в конфликтных ситуациях. Кроме того, матери и отцы по-разному использовали иронию. Матери чаще использовали риторические вопросы, а отцы - сарказм.

Исследование было спонсировано Советом Канады по социальным наукам и гуманитарным исследованиям (SSHRC).

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