В Греции задержана банда торговцев яйцеклетками

В ходе совместной операции болгарских и греческих правоохранительных органов были задержаны семь человек, подозреваемых в незаконной торговле донорскими яйцеклетками, сообщает болгарское ИА "Фокус". Членов преступной группы также подозревают в торговле людьми и принуждении к занятию проституцией.

47-летнего греческого хирурга задержали в клинике, когда он собирался провести забор яйцеклеток у 23-летней румынки. Кроме него, были арестованы пять граждан Болгарии и 37-летняя румынка, которая в свое время стала нелегальным донором яйцеклеток, а впоследствии обманным путем доставила в распоряжение преступников как минимум шесть своих соотечественниц.

По данным следствия, деятельность группы продолжалась не менее восьми месяцев. Под видом трудоустройства ее члены вывозили женщин из Румынии и Болгарии в Грецию, где их угрозами принуждали заниматься проституцией и становиться донорами яйцеклеток. За такое донорство им обещали по две тысячи евро, в то время как каждая клетка продавалась бесплодным парам за 25 тысяч евро. Таким образом, общая прибыль преступников составила сотни тысяч евро.

В какие страны поставлялись незаконно добытые яйцеклетки, не сообщается.

Если суд признает задержанных виновными, им грозит тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет.

medportal.ru