Как предотвратить "школьные болезни"

Школьные годы - время чудесное, но не беззаботное. Учебный процесс - большая нагрузка на организм ребенка, и с аттестатом зрелости ученик получает ворох болезней. Какие недуги поджидают наших чад за дверями храмов знаний, и как их предотвратить?

К сожалению, хронические заболевания отмечаются у 90% российских школьников. Отклонения в здоровье у ребят 7-17 лет по вине образовательных перегрузок, нарушений условий обучения, режима питания и стресса носят обобщающее определение «школьные болезни». Однако до лечения лучше не доводить.

Око за знания. Медицинская статистика указывает, что первый враг учеников средних школ - снижение зрения. Чаще всего детские глаза страдают от близорукости (миопия), когда ребенок плохо видит вдаль. Согласно подсчетам, «очки для дали» носит каждый пятый ученик младших классов и почти половина старшеклассников. Реже у детей развивается дальнозоркость (когда глаза плохо видят вблизи), а также астигматизм, - специфическое понижение зрения. Благодатная почва для расстройств зрения - длительная зрительная работа на близком расстоянии: чтение, письмо, черчение, работа за монитором.

Увы, падение зрения у школьников редко удается предотвратить. Однако минимизировать ущерб возможно. Лучшим методом профилактики медики считают правильную организацию рабочего места в комплексе с правильной тренировкой и отдыхом. Книги и тетради должны находиться не ближе чем в 30 см от глаз. Большая роль отводится освещению. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, каждый школьный класс обязан иметь большие окна. Идеально, если ребенок сидит у окна, когда естественный свет падает слева, а в темное время суток помещение должно освещаться люминесцентными лампами. На переменах рекомендуется давать глазам отдых, а, придя домой, нельзя бросаться делать уроки или смотреть телевизор. Лучше всего прогуляться.

Кроме этого, родители должны объяснить детям пользу тренировки мышц глаз с помощью простых упражнений:

* Несколько раз с силой зажмурить, а затем открыть глаза.

* Вращать глазами сначала по часовой, а затем против часовой стрелки.

* Сфокусировать зрение на отдаленном предмете, после чего близко к глазам поднести палец и сфокусировать зрение на нем.

* Несколько раз посмотреть вверх, вниз, влево, вправо.

Зарядку для глазных мышц стоит делать регулярно в течение дня, а при жалобах ребенка на усталость глаз, ощущение рези или песка в них нужно обращаться к офтальмологу.

Живота не щадя своего... Последняя всероссийская диспансеризации школьников показала, что у учеников средних школ распространены болезни желудочно-кишечного тракта, особенно гастрит, - воспаление слизистой желудка с характерными болями. Причины - нарушение режима питания, снижение иммунитета и стрессы. В условиях российских школ график приема пищи часто бывает неудобен. Например, младшему школьнику, который должен есть 4-5 раз в день, предлагается обед, когда он еще сыт после завтрака. При этом к концу учебного дня малыш успевает проголодаться снова, но терпит до прихода домой. Лучшая профилактика гастрита - добросовестное снабжение вашего чада «карманными обедами»: яблоки, творожки, йогурт, низкокалорийные сэндвичи, - и тогда желудку хватит сил дождаться полноценной трапезы на маминой кухне.

Удар в спину. Нарушение осанки - последствие длительного сидения за партой у 8 из 10 школьников. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на детей в школьном коридоре: почти все сутулятся, торчат лопатки, опущены плечи. Причины сутулости понятны: ученики не следят за правильной посадкой за партой, а учителя не успевают их одергивать. Привычная сгорбленность закрепляется тяжелым ранцем за плечами и усталостью нежных мышц детской спины. Результат печален: при сильном отклонении грудного отдела позвоночника назад врачи могут диагностировать кифоз («горб»), а при искривлении вбок - сколиоз. Ребенок быстрее устает и чувствует напряжение в спине и пояснице. Чтобы этого не произошло, нужно правильно подбирать школьнику ранец, а носить его он должен на обоих плечах и не перегружать учебниками. За партой нужно сидеть прямо, не наваливаясь на нее, а администрация школ должна следить, чтобы мебель соответствовала росту детей.

В качестве индивидуальной профилактики хороши упражнения с гимнастической палкой, которую нужно прижать руками к спине в области лопаток и делать упражнения:

* Ходьба по комнате на носках, пятках внутренней и внешней поверхностях стоп.

* Приседания.

* Наклоны вправо и влево.

* Повороты вправо и влево.

* Наклоны вперед.

Эффективны упражнения с грузом на голове. На темя кладется небольшой мешочек с песком, который нужно удерживать во время ходьбы по комнате и приседаний.

Железные нервы. Не стоит думать, что «школа - не работа, волноваться нечего». Учеба - это стресс, и психологи отмечают, что половина российских школьников страдают различными формами неврозов. Для расстройств нервной системы характерны тревога, беспокойство, напряженность и беспокойный сон. Причины: большие нагрузки, несоответствие академическим требованиям и хроническое недосыпание. Легкий невроз важно заметить «в зародыше», - пока он не перерос в серьезные психические расстройства. Вам следует быть тактичными с ребенком, прислушиваться к его проблемам, не перегружать, не преувеличивать значимость школьных оценок. Создайте комфортную эмоциональную среду дома и следите за режимом дня. Не стоит позволять школьнику подолгу «расслабляться» перед телеэкраном или за компьютерными играми, особенно перед сном.

Лучше приложите усилия, чтобы увлечь ребенка каким-то видом спорта, танцами, подберите вместе с ним такое хобби, которое позволяло бы сбрасывать стресс, удовлетворять потребность в общении, соревновании и попутно укрепляло бы его здоровье. А также цените и берегите психологический покой вашего чада, и тогда он покинет стены школы с багажом знаний, а не болезней.

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