ООН призывает страны-доноры не сокращать помощь бедным странам

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун призвал страны-доноры не сокращать помощь бедным странам, несмотря на глобальный экономический спад.

ПАН Ги Мун выступил в Нью-Йорке на встрече мировых лидеров по проблемам реализации программы "Цели тысячелетия", передает Радио «Свобода».

Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО и Президент Франции Николя САРКОЗИ предложили в качестве возможного источника средств для борьбы с бедностью, голодом и изменениями климата налог на финансовые операции.

Всемирный банк объявил, что выделит дополнительно 750 млн. долларов на образование в следующие пять лет.