Четверг этой недели - худший день в году для здоровья астматиков

Четверг этой недели может стать худшим днём в году для астматиков - как зафиксировали врачи, на 20-е числа сентября приходится в три раза больше смертельных случаев от астмы и в четыре раза больше госпитализаций из-за обострения заболевания. Чаще всего обострение симптомов астмы происходит именно 23 сентября - больше, чем в любой другой день года, утверждают клиницисты. Этот день, по словам американских медиков, имеет наибольшие уровни госпитализаций и смертей от астмы - явление, известное как "эпидемия сентябрьской астмы".

От 60 до 90 процентов пациентов имеют аллергические компоненты болезни, и контакт с такими аллергенами раздражает дыхательные пути, вызывая спазмы и приступы удушья. В сентябре аллергены, такие, как листовая плесень и пыльца амброзии, являются особенно распространёнными. Кроме того, вернувшись в школу, дети-астматики подвергаются широкому спектру аллергенов и вирусов, которых им, возможно, удавалось избегать летом, включая шерсть домашних животных на одежде одноклассников и высокие показатели пыли в классах.

Специалисты компании Medical, Regulatory, and Quality for Phadia рекомендуют своевременно пройти индивидуальный тест на аллергены, чтобы впоследствии избегать контакта с ними. Аллергены внутри помещений, например, домашние пылевые клещи или шерсть от домашних животных, легче контролировать, чем аллергены на открытом воздухе, такие, как пыльца деревьев. Убедитесь, что вы и ваш ребенок имеет все необходимые лекарства от приступов астмы, в том числе быстрый ингалятор, который надо держать под рукой в любое время.

ami-tass.ru