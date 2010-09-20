Чем утолить голод после фитнеса?

Исследователи из Университета Мичигана (США) в своей научной работе описали влияние сочетания физических упражнений и продуктов питания на обмен веществ.

В частности, ученые ответили, что после занятий фитнесом лучше всего употреблять умеренное количество пищи, в которой содержится минимальное количество углеводов. Исследования показали, что после физических нагрузок пища с пониженным содержанием углеводов повышает чувствительность к инсулину, благодаря чему упрощается усвояемость сахара из крови и происходит его быстрое накопление в мышцах и других тканях для последующего поддержания энергии организма.

Высокое содержание углеводов в пище после физической нагрузки напротив вызывает резистентность к инсулину, чувствительность нарушается, в результате чего значительно повышается риск развития заболеваний сердца, а также сахарного диабета 2 типа, причем это относится не только к людям с лишним весом или ожирением.

likar.info