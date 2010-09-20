Маска из арбуза для кожи лица

В косметике используется сок и мякоть плодов арбуза.

1. В морозильнике заморозить сок арбуза. Кусочком полученного льда протирать кожу лица по массажным линиям. Особенно хороший эффект даёт протирание замороженным соком арбуза с добавлением экстракта элеутерококка или женьшеня. Сок оставить на лице (не вытирая) на 15-20 минут, затем смыть холодной водой, а кожу смазать питательным кремом. Протирание замороженным соком тонизирует и освежает любую кожу лица.

2. Протирание лица ватным тампоном, смоченным соком арбуза, или просто ломтиком хорошо тонизирует сухую и потерявшую упругость кожу.

3. Для увлажнения кожи лица можно приготовить следующий лосьон: мякоть арбуза растереть, дать постоять 1-2 часа, после чего выжать сок. 400 мл сока смешать со столовой ложкой мёда и добавить чайную ложку соли. После её растворения смесь процедить и добавить 200 мл водки. Полученным лосьоном протирать чистую кожу лица, оставив (не вытирая) на 1-2 часа. Приготовленный лосьон при хранении в холодильнике может использоваться долгое время (до года).

4. Лосьон, приготовленный из равных частей арбузного и персикового соков, служит для протирания лица при любом типе кожи.

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