Проблемы с печенью: как помочь?

Каждый третий взрослый человек имеет проблемы с печенью. Симптомы легко распознать: горечь во рту, слегка желтые белки глаз, боль при нажатии в области правого подреберья, иногда увеличение размера печени. При наличии этих симптомов, печень нуждается в особом уходе.

Помочь печени можно с помощью диеты, вегетарианства. В рационе должны быть вездесущая морковь, капуста, свекла, помидоры, тыква, кабачки, огурцы, петрушка, укроп. Также, печень не будет против сыра, молока, кефира, йогурта и яиц.

Но наиболее ценным для печени является мед. Его можно есть по чайной ложке 2 раза в день. Очень полезно заниматься лечебной гимнастикой утром, чтобы очистить печень: «велосипед», «ножницы», прыжки. Такие простые упражнения помогут застойным явлениям в печени.

«Не любит» печень маринованные продукты, острое, копченое, жирное мясо, кислый виноград, алкоголь, крепкий кофе без молока, а также переедание.

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