В курортной Ницце выявляют случаи заболевания лихорадкой Денге

Во французском городе-курорте Ницца выявлен второй за неделю случай заболевания лихорадкой денге, сообщил телеканал Эл-се-и. Первый инфицированный опасным тропическим вирусом был зарегистрирован пять дней назад в том же квартале города.

В обоих случаях речь идет об автохтонной форме заболевания - то есть пораженные им были инфицированы на территории континентальной Франции. Раннее выявлялись лишь те лица, которые подхватили вирус в ее заморских владениях и переезжали затем на территорию метрополии.

Независимые медицинские эксперты предупреждали, что на юго-востоке страны сложилась опасная ситуация, так как там размножился попавший с товарами и грузами из тропических стран комар из рода "аэдес", являющийся единственным переносчиком заболевания. В этом случае появление в регионе пока отсутствовавшего вируса может привести к быстрому распространению опасной болезни, подчеркивают специалисты.

В настоящее время еще 15 человек в Ницце помещены в карантин с подозрением на заболевание лихорадкой денге. В квартале и на прилегающих площадях города проводится химическая обработка с целью уничтожения комаров и их личинок.

Заболевание протекает с высокой температурой и сильными болями в суставах, а в острой форме - и с менингитом. Геморрагическая форма является смертельной.

Необычайно масштабная эпидемия денге охватила в этом году французские владения Мартинику и Гваделупу. Там были инфицированы около сотни тысяч человек, 18 из них скончались. С 2005 года интенсивность распространения заболевания в этом регионе по неизвестным причинам возрастает.

Специфических средств лечения лихорадки Денге не существует. В настоящее время Франция срочно разрабатывает вакцину, которая будет готова к применению лишь в 2015 году.

ami-tass.ru