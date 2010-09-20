Кто родится – девочка или мальчик, зависит от вас самих

От знакомого индийского йога автору доводилось слышать о нехитрой, вроде, формуле, по которой родители могут по своему усмотрению зачать мальчика или девочку. Надо просто сверяться с календарем, учитывать полную луну и еще какие-то факторы, которые из-за прошедшего времени успели стереться из памяти.

Однако голландские ученые из университета Маастрихта сейчас усовершенствовали эти знания индийских факиров. Как сообщила газета "Дейли мейл", по их мнению, если будущая мама прекратит лакомиться бананами, то на свет у нее появится обязательно девочка, а мальчик пусть подождет до других родов. Комбинация продуктов, а еще определенное время для занятий сексом, считают исследователи, и определяет пол будущего ребенка. Если хотите девочку, то пусть мамаши воздерживаются от употребления в пищу продуктов, богатых натрием и калием. Не уминают, скажем, оливки, бекон, копченый лосось, креветки, рис с пряностями, хлеб и кондитерские изделия. Вместо них желающим родить девочек ученые советуют есть пищу с большим содержанием кальция и магния. Например, йогурты, твердые сыры, консервированный лосось, шпинат, миндаль, ревень, овсянку, брокколи и цитрусовые. Магния много в орехах кешью, злаках и бобовых. При этом, вот штука какая, такая диета отцов никак не влияет на пол будущего ребенка. Правильно питаться должны только матери, что впрочем и вполне логично. Но и их мужья тоже играют важную роль в рождении мальчика или девочки. Желаете приданое для новорожденного розового цвета, то, значит, супругам надо вести регулярную половую жизнь, а не вспоминать о своих интимных обязанностях только накануне овуляции или на следующий день после нее.

Такие рекомендации ученые из Маастрихта решились дать сейчас после пятилетних исследований с участием 172 жительниц Западной Европы в возрасте от 23 до 42 лет. Все они раньше родили мальчиков, но мечтали о девочках. Исследователи посоветовали им забеременеть вновь, но до того сесть на специальную диету и съедать ежедневно по фунту молочных продуктов. А еще иметь в рационе хлеб, овощи, фрукты, мясо, рис и пасту. Не все из женщин выдержали такое меню, но у 80 процентов справившихся с заданием, родились девочки. Полный же успех гарантирован, когда правильную диету женщины подкрепляют соответствующей частотой сексуальных контактов со своими партнерами. В общем, все делают так, как доктор прописал.

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