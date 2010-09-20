Француз с ампутированными руками и ногами переплыл Ла-Манш

Французу, пережившему ампутацию рук и ног в результате поражения электрическим током, удалось переплыть Ла-Манш.

42-летний Филипп КРУАЗОН использовал ласты, прикреплённые к протезам. Он проплыл от английского портового города Фолкстон в графстве Кент до мыса Гри-Не на французском берегу, сообщает радио «Свобода».

Француз рассчитывал преодолеть 34 километра в воде за сутки, но ему удалось это сделать за 14 часов.