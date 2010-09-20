Француз с ампутированными руками и ногами переплыл Ла-Манш
09:40, 20 сентября 2010Зарубежные новости
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С помощью ласт
Французу, пережившему ампутацию рук и ног в результате поражения электрическим током, удалось переплыть Ла-Манш.
42-летний Филипп КРУАЗОН использовал ласты, прикреплённые к протезам. Он проплыл от английского портового города Фолкстон в графстве Кент до мыса Гри-Не на французском берегу, сообщает радио «Свобода».
Француз рассчитывал преодолеть 34 километра в воде за сутки, но ему удалось это сделать за 14 часов.
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