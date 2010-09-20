Женщины хуже переносят критику - исследование

Женщины чаще, чем мужчины, неуверены в себе. Они хуже переносят критику и сильнее страдают от страха перед возможной неудачей. Такие данные получены в результате исследования, проведенного Обществом по изучению потребительского спроса (Gfk) в Нюрнберге, передает Deutsche Welle. Так, приблизительно каждая пятая женщина (20,1%) сообщила, что боится возможного провала, тогда как среди мужчин таких 14,4%. Кроме того, 27,1% женщин и 22,8% мужчин часто задумываются над тем, что о них думают другие. В то же время болезненно реагируют на критику треть женщин (33%) и только 23,7% мужчин. В исследовании приняли участие почти 2 тыс. людей, старше 14 лет.

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