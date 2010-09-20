Красота приводит к депрессиям

Красота считается подарком судьбы и билетом в счастливое будущее. Но оказывается, внешняя привлекательность может принести своему владельцу немало проблем.

Особенно это касается подростков. Ученые установили, что красивые подростки гораздо чаще своих сверстников страдают от депрессий. Это было обнаружено в ходе исследования, проведенного голландскими учеными из университета Радбуга.

В ходе исследования были тщательно проанализированы данные о 230 тинэйджерах. Их возраст составлял от 13 до 15 лет. Ученые специально подбирали подростков с различными типами внешности. Они пришли к выводу, что внешне привлекательные подростки больше остальных подвержены страданиям и депрессиям.

Исследователи объясняют этот факт следующим образом. С раннего возраста окружающие ориентируют таких детей неправильным образом. Красивые подростки рано осознают свое преимущество перед другими. Это развивает в них гордыню и тщеславие и не способствует установлению хороших отношений со сверстниками. Кроме того, взрослые часто возлагают на таких детей огромные надежды. Их ожидания завышены, и дети начинают испытывать колоссальный стресс. Они боятся, что не смогут соответствовать этим планам и осуществить мечты родителей. Это ухудшает их моральное состояние и приводит к депрессии.

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