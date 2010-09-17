Ученые создали первый в мире искусственный яичник

Сотрудникам Университета Брауна и женской и детской больницы Род-Айленда (США) удалось разработать первый искусственный человеческий яичник.

Это подлинный прорыв в исследовании способности к воспроизведению потомства у людей, который открывает новые перспективы в лечении и профилактике бесплодия. Первые яйцеклетки уже выращены.

"Яичник состоит их трех основных типов клеток, и это первый случай, когда кто бы то ни было смог создать трехмерную структуру из живой ткани с использованием тройной клеточной линии", - подчеркивает Сандра Карсон, профессор акушерства и гинекологии медицинской школы им. Уоррена Олперта при Университете Брауна и директор отделения репродуктивной эндокринологии и бесплодия женской и детской больницы.

Искусственный яичник - это не только лаборатория для исследования фундаментальных вопросов работы этого органа, но и тестовая площадка для новых проблем - как, например, влияние токсинов и прочих химических веществ на созревание и общее состояние яйцеклетки.

Почти немедленная выгода - это сохранение фертильности женщин, подвергаемых лечению от рака. Незрелые яйцеклетки могут быть извлечены из тела пациенток перед химио- и рентгенотерапией, заморожены и в нужный момент выращены в искусственном яичнике.

Технологию, которая позволила сделать яичник не просто клеточной культурой, а функционирующей тканью, изобрел Джеффри Морган, адъюнкт-профессор Университета Брауна. Его так называемые трехмерные чашки Петри изготовлены из пластичного геля на основе арагозы. Они-то и заставляют клетки собираться в определенную форму.

В такие соты исследователи запустили сначала тека-клетки, пожертвованные пациентками репродуктивного возраста (25-46 лет). В определенный момент за ними последовали зернистые клетки и ооциты. Тека-клетки обернули их всего за пару дней, как это и полагается в яичнике.

Но наибольшим испытанием было созревание яйцеклеток. Оказалось, система способна позаботиться о них, начиная с самой ранней стадии антрального фолликула.

www.compulenta.ru