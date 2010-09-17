В Нью-Йорке запретят курить

Курильщики постепенно становятся изгоями во всем мире. Во многих странах действует запрет на курение в общественных местах – в ресторанах и кафе. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что намерен продолжить борьбу с курильщика и запретить курения во всех парках и на площадях города. Запрет будет касаться и городских пляжей.

Свою инициативц Блумберг объяснил заботой о некурящих нью-йоркцах. Плюс запрет поможет избавиться от мусора в общественных местах – курильщики не будут загрязнять парки, площади и пляжи окурками.

Планируется, что штраф за курение в неустановленных местах составит 50 долларов. При этом предполагается, что курить по-прежнему будет можно на улицах и тротуарах.

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