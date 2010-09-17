Самый травматичный вид спорта для детей

Американские дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет всё чаще страдают от различных травм в результате игры в баскетбол, показал 11-летний обзор Национальной детской больницы /США/. Согласно результатам исследования, за рассмотренный период зафиксировано более 4 млн. травм, связанных с баскетболом. Среднее число подобных травм в год по-прежнему высоко и составляет свыше 375 тыс. Травмы головного мозга - наиболее распространённые; их показатели возросли на 70% с 1997 года. Число спортивных травм в результате баскетбола удвоилось для мальчиков и возросло в три раза среди девочек. При этом, многие юные спортсмены самостоятельно не могли распознать симптомы сотрясения и не сообщали о них своим тренерам и инструкторам.

Баскетбол становится причиной и растяжений, и деформаций нижних конечностей в 30% случаев, особенно голеностопного сустава /24%%, а также переломов и дислокаций верхних конечностей /15%/, в частности в области пальцев. Подростки в возрасте от 15 до 19 лет чаще получают растяжения мышц, а дети 5-10 лет - "зарабатывают" диагноз травмы головного мозга. Мальчики также чаще получают порезы, переломы и вывихи, а мозговые травмы и повреждения коленного сустава чаще встречаются среди девочек. Баскетбол является очень популярным видом спорта в Америке и, как выяснилось, одним из самых травматичных для несовершеннолетних игроков, заключают педиатры.

ami-tass.ru