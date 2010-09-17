Стать красивой за полчаса

Если вам предстоит торжество или ответственная встреча, или любое другое мероприятие, на котором вам нужно обязательно особенно красиво выглядеть, но, посмотрев на себя в зеркало, вы остались собой недовольны - увидели мелкую сеть морщин, мешки под глазами, покрасневшие веки, широкие поры на лице, не отчаивайтесь. Используя несложные рекомендации этой статьи, вы можете легко исправить эту неутешительную картину, стать моложе и привлекательнее, выглядеть сияющей и отдохнувшей, буквально за полчаса.

1. Протрите кожу лица питательным кремом (или молоком, разбавленным наполовину растительным маслом, лучше оливковым), если кожа сухая. Если кожа жирная - лосьоном.

2. Сварите картофелину средней величины, очистите ее от кожуры, разомните вилкой и добавьте одну чайную ложку оливкового масла, или сметаны. Эту маску в теплом виде наложите под глаза на нижние веки и возле внешних уголков глаз, а также вокруг рта на 20 минут. Параллельно с этим, на верхние веки на 20 минут положите два тампона, смоченных прохладным настоем ромашки или остывшей заваркой чая. Закройте глаза и полежите это 20 минут, расслабившись. Хорошо подложить под ноги большую подушку - это усилит кровообращение к голове, тем самым улучшив внешний вид лица. Затем снимите тампоны, смойте маску из картофеля прохладной водой и положите на нижние веки тонкий слой питательного крема.

3. Освежить кожу лица и шеи и избавиться от черных угревых точек и расширенных пор можно так: смешайте с одной столовой ложкой мыльной воды 1/2 чайной ложки пищевой соды и 1/2 чайной ложки мелкой поваренной соли. Смочите 3%- ным раствором перекиси водорода марлю, оберните ею палец, и втирайте данным тампоном эту смесь круговыми движениями в места с черными точками. А заодно пройдитесь по всему лицу. Умойтесь через 2-3 минуты теплой, а затем холодной кипяченой водой.

4. После этого приготовьте дрожжевую маску: для жирной кожи - одну столовую ложку дрожжей развести 3%-ным раствором перекиси водорода до консистенции сметаны, для сухой - растительным маслом, для нормальной кожи - молоком. Нанесите маску на лицо ватным тампоном на 10-15 минут. Если во время действия маски почувствуете жжение на лице - снимите ее раньше. Затем смойте теплой водой, а после этого - холодной. Если у вас сухая кожа - смывайте маску настоем ромашки, водой, разбавленной молоком и нанесите питательный крем. Дрожжевая маска полна витаминов группы В и очень питательна для кожи. После ее применения кожа становится мягкой, повышается ее тонус, улучшается цвет лица, усиливается кровообращение и обменные процессы кожи, сужаются поры и уменьшается дряблость.

Эти нехитрые рекомендации заметно освежат ваше лицо. Теперь осталось только нанести макияж. И вы - королева!

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