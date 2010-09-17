Какое обезболивающее увеличивает риск инсульта

Популярный противовоспалительный и обезболивающий препарат "Вольтарен" увеличивает риск инсульта, показало восьмилетнее исследование датских ученых из госпиталя при Университете Гентофт.

В связи с этим австралийское Управление по терапевтическим товарам заявило о том, что будет осуществлять пристальный контроль за данным препаратом, как и за прочими, содержащими диклофенак и ибупрофен. То есть вероятность введения запрета на реализацию "Вольтарена" более чем реальна.

Собственно, датское исследование, включавшее данные 2,5 миллионов датчан, выявило увеличение риска инсульта на 86%. Профессор Дэвид Генри из Университета в Ньюкасле уверен: "Вольтарен" - устаревший, токсичный препарат, о котором стоит забыть. Есть более безопасные альтернативы, которыми следует воспользоваться.

newsland.ru