Как ухаживать за секущимися волосами

Секущиеся волосы появляются после частой химической завивки и окрашивания, использования щелочного мыла и горячего фена, постоянного соприкосновения с острой расческой и сильного выгорания на солнце и морском ветре, – все эти факторы ведут к пересушиванию волос, потере природной смазки и влаги. Длительное ношение одного вида прически, конского хвоста или начеса, пробора также провоцирует ломкость волос и способствует образованию секущихся волос.

Секущимся волосам можно помочь, было бы желание. Для начала вместо обычных пользуйтесь лечебными восстанавливающими шампунями с лецитином, витамином B5, экстрактом ромашки, липового цвета, мяты, ростков пшеницы и купите деревянные или пластиковые щетки с крупными редкими зубцами. А кончики волос защитит особый крем или бальзам для секущихся волос, которые втирают в кончики после мытья волос и не смывают. Крем или жидкость покрывают волоски как бы защитной пленкой и в то же время восстанавливают их изнутри. Мягкие растительные протеины, содержащиеся в таких средствах, заполняют разрывы в кончиках секущихся волос, а пиво, кератины и хна укрепляют волосы, не делая их тяжелыми. Защиту секущимся волосам создадут и еженедельные маски для волос из миндального или оливкового масла, наносимые за 30 минут до мытья, с которыми можно провести и легкий массаж кожи головы. Но секущиеся кончики иногда нужно состригать (примерно каждые 6–8 недель, а если волосы длинные – не реже одного раза в месяц), и лучше всего делать это в парикмахерской горячими ножницами, которые «запаивают» кончики секущихся волос.

Народная медицина советует лечить секущиеся волосы теплыми компрессами, проводимыми 2 раза в месяц перед мытьем волос.

В кожу головы втирают репейное или любое растительное слегка подогретое масло. Обертывают голову целлофаном, а затем теплым махровым полотенцем. Через час волосы промывают шампунем и прополаскивают чуть подкисленной лимонным соком водой.

Для ополаскивания секущихся волос можно использовать и настои липы, мяты перечной, ромашки аптечной и листьев березы.

В качестве маски для секущихся волос подойдет также следующий рецепт: тщательно размешать 1 желток с подсолнечным (оливковым) маслом, медом, порошком хны, коньяком – все компоненты берутся по 1 чайной ложке.

Можно втирать в кожу головы теплую простоквашу, затем надеть шапочку. Через полчаса еще раз втереть простоквашу и вымыть голову мягким шампунем.

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