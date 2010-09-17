Полиомиелит может возвратиться в страны Европы?

Вспышка полиомиелита в Таджикистане, зарегистрированная весной и летом 2010 года, резко повысила вероятность появления новых очагов этой инфекции в других странах Европейского региона ВОЗ. Об этом, передает корреспондент “Медновостей”, заявил глава региональной комиссии по сертификации свободных от полиомиелита территорий Дэвид Сэлисбери на 60-й сессии Европейского бюро ВОЗ в Москве.

По оценкам региональной комиссии, в настоящее время в зоне наибольшего риска по полиомиелиту помимо Таджикистана находятся семь государств региона: Узбекистан, Украина, Грузия, Турция, Босния и Герцеговина, Черногория и Мальта.

Риск возвращения полиомиелита связан с низким уровнем вакцинации, а также вероятностью завоза заболевания из регионов, где по-прежнему сохраняются очаги инфекции – Индии, Афганистана и Центральной Африки.

Дальнейшее сохранение статуса свободной от полиомиелита зоны за Европейским регионом требует срочных мер по повышению эффективности прививочных кампаний и усиления мониторинга за случаями острого вялого паралича среди детей, заявил Селэсбери. Он особенно подчеркнул проблему недостаточного охвата вакцинацией детей на Украине.

Вспышка полиомиелита в Таджикистане была зарегистрирована ВОЗ в апреле 2010 года. С момента начала вспышки в среднеазиатской республике было зафиксировано более 700 случаев острого вялого паралича у детей, в том числе 456 лабораторно подтвержденных случаев полиомиелита. Несколько завозных случаев инфекции были выявлены в России и в Узбекистане.

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