Брокколи - универсальное средство от артрита

Ученые запускают новый проект, чтобы исследовать преимущества брокколи в деле борьбы с остеоартритом. Первоначальное изыскание, проведенное в Университете Восточной Англии, выявило соединение под названием сульфорафан. Оно блокирует энзимы, которые вызывают разрушение суставов при остеоартрите.

Кстати, ранее ученые уже присваивали брокколи противораковые свойства. Однако данное исследование впервые сосредоточено на связи брокколи с суставами. Ученые собираются выяснить, как сульфорафан действует, чтобы замедлить или предотвратить развитие остеоартрита.

Изыскание станет подготовительной стадией перед первыми испытаниями революционной пищевой терапии на добровольцах. Употребление в пищу брокколи – достаточная мера, чтобы поддерживать высокий уровень сульфорафана в крови, но ученым предстоит выяснить, хватит ли этого количества для эффективного лечения.

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