Три эффективных рецепта против выпадения волос

Выпадение волос – проблема, способная испортить жизнь и настроение любой женщине. Причинами такой проблемы могут быть разными, и каждый отдельный случай требует особого лечения, поэтому важно проконсультироваться у трихолога. Но помимо медикаментозных методов лечения выпадения волос, можно дополнить комплексное воздействие на волосы и при помощи рецептов на основе лекарственных растений.

Рецепт 1. Для приготовления данного средства вам понадобится взять пятьдесят граммов корней морозника. Растение помещают в посуду и заливают уксус в объеме двести миллилитров. Данную смесь накрывают крышкой и кипятят до тех пор, пока объем жидкости в посуде не уменьшиться вдвое. Когда отвар остынет, его процеживают.

Теперь необходимо приготовить настой из корней алтея. Возьмите двадцать пять граммов корней, и залейте их холодной водой в объеме двести пятьдесят миллилитров. Смесь накрывают крышкой и оставляют на час. После этого настой процедите через марлю.

Чтобы приготовить лосьон для волос вам необходимо смешать два полученных отвара. Когда средство будет готово, его рекомендуется каждый вечер втирать в корни волос, пока не будут заметны улучшения.

Рецепт 2. Возьмите ложку меда, сока алоэ и чесночного сока. Данные ингредиенты помещают в стеклянную тару и хорошо перемешивают. Данный состав рекомендуется хранить в холодильнике. Теперь перед мытьем головы необходимо брать ложку полученной смеси и добавить в него взбитый желток. Все перемешивается и наносится на кожу голову, при этом делают массаж кожи кончиками пальцев. Голову покрывают целлофановым пакетом, а поверх него голову укутывают теплым полотенцем.

Через сорок минут волосы моют привычным для вас шампунем.

Теперь следует взбить желток и нанести его на волосы, а затем для начала ополосните волосы кипяченой водой, а затем водой с добавлением лимонной или уксусной кислоты (ложка на таз обычного размера).

Когда вы провели вышеописанную процедуру, следует переходить к ополаскиванию травами. Вам необходимо смешать ромашку, хвощ и крапиву, затем три ложки смеси залить крутым кипятком и оставить на полчаса. Когда настой остынет, им ополаскивают волосы.

Если вы хотите получить видимый результат, вам необходимо пять раз подряд повторить данный рецепт.

Рецепт 3. Возьмите три ложки коры дуба и залейте литром кипятка, а затем кипятите около четверти часа. После этого смесь оставляют остужаться. Процедив отвар, им моют волосы раз в три дня. По такой схеме следуют до полного избавления от проблемы выпадения волос.

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