В кого превращаются девочки с «синдромом принцессы». Разъясняет психолог

Зарождается этот синдром достаточно незаметно: под восторженные «ахи» и «охи» родителей и друзей маленькие девочки получают в подарок книги и видеофильмы о Золушке, Белоснежке, Спящей красавице, Русалочке и прочих сказочных персонажах, а также одежду и бижутерию, в которых они ощущают себя «настоящими принцессами».

"Синдром принцессы", развивающийся у многих маленьких девочек под влиянием мультфильмов и сказок, — повод для беспокойства родителей. Такое мнение высказала психолог Джин Твендж на страницах только что вышедшей в свет книги "Эпидемия нарциссизма: жизнь в век постоянных требований".

Зарождается этот синдром достаточно незаметно: под восторженные "ахи" и "охи" родителей и друзей маленькие девочки получают в подарок книги и видеофильмы о Золушке, Белоснежке, Спящей красавице, Русалочке и прочих сказочных персонажах, а также одежду и бижутерию, в которых они ощущают себя "настоящими принцессами". Проблема в том, отмечает психолог, что по мере взросления у многих сохраняется постоянная потребность в обожании со стороны окружающих и тяга к безмерным тратам.

Постоянное желание "получать все самое лучшее" оборачивается не только серьезными финансовыми проблемами, но и напряженными отношениями с близкими, поскольку те, кто страдает "синдромом принцессы", смотрят на всех свысока. "Если девочка считает себя принцессой, то это вовсе не значит, что ее родители исполняют в ее воображении роли короля и королевы, — отмечает Твендж. — Скорее, родителям отводится роль верноподданных".

По мнению автора исследования, именно любвеобильные родители прежде всего способствуют возникновению "синдрома принцессы". Свою роль играют и другие факторы: укоренившийся в обществе культ знаменитостей, а также сравнительно доступные для девочек и молодых девушек деньги на карманные расходы.

Как считает Джин Твендж, существуют три достаточно явных признака, по которым можно определить наличие у девушек "синдрома принцессы", — это чрезмерно подчеркнутая женственность, твердое убеждение девушки в том, что она "совершенно уникальна", и постоянное стремление продемонстрировать, что именно за ней должно оставаться последнее слово. "Когда девочке 15 лет и окружающие ей твердят, что она выглядит “как принцесса”, это нехороший сигнал, — считает Твендж. — Возникает вопрос, когда же она повзрослеет и откажется от детских мечтаний. Да и глупо представлять себя в таком возрасте принцессой, зная, что ею никогда не стать. Так зачем же оттягивать возвращение к реальности?".

На вопрос о том, как же противодействовать "синдрому принцессы", психолог дает радикальную рекомендацию: не допускать условий, при которых он может возникнуть и начать хотя бы с того, чтобы не покупать девочкам такую одежду и украшения, в которых они выглядят как "маленькие принцессы".

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