5 правил осеннего рациона

Что и как есть осенью, чтобы не мерзнуть, защититься от сезонных вирусов и при этом не набрать лишний вес.

Больше овощей и фруктов

Сейчас актуальнее, как никогда, сделать акцент на растительной пище. Овощи и фрукты, собранные с летних грядок и напоенные солнцем, содержат сейчас максимальное количество витаминов и полезных веществ.

Салаты будут особенно ценны, если вы заправите их нерафинированным растительным маслом. Ешьте овощные супы, а также тушеные овощи в качестве гарнира к мясу и рыбе. Фрукты лучше есть до 18 часов, чтобы избежать чувства тяжести и вздутия живота перед сном. Пейте свежевыжатые соки.

Врачи рекомендуют осенью устраивать два фруктово-овощных дня в неделю, когда нужно отказаться от мясных и молочных продуктов. Это позволит повысить иммунитет в преддверии зимы.

Не отказываемся от жиров

Жиры – основной источник тепловой энергии, необходимой для жизнедеятельности человеческого организма. И в холодное время года без жирной пищи никак не обойтись. Вы же не хотите целыми днями мерзнуть!

А чтобы коварные жиры не сказались на фигуре, ешьте жирную пищу с умом: мясу предпочтите рыбу, салу – растительное масло.

Совершенно не повредит кусочек сливочного масла на завтрак – так вы получите порцию тепла, витаминов A, В, D, кальция и фосфора.

И еще: берем пример с белок – запасаемся орехами и семечками и добавляем их в любимые блюда.

Не забываем про картофель

Если летом можно было спокойно отказаться от этого нашего «второго хлеба», то сейчас пришло время о нем вспомнить. Блюда из картофеля очень сытные за счет высокой энергетической ценности, а значит, про мерзнущие руки и ноги можно забыть.

Кроме того, клубни богаты разнообразными микро- и макроэлементами, витаминами, никотиновой и пантотеновой кислотой, а еще содержат особые регуляторы обмена жиров и холестерина. Любое блюдо из картофеля не отягощает желудочно-кишечный тракт, наоборот, происходит нормализация работы кишечника за счет клетчатки и пектина.

Так что картошка не только надолго утолит голод, но еще и будет способствовать вашему похудению. Самый здоровый вариант – картофель в мундире, без котлет и кетчупа!

Сладкое – в меру

Осенью наша психика становится более уязвимой из-за отсутствия солнца и снижения уровня серотонина.

Настроение на нуле, тянет на торты и шоколад. Чтобы в борьбе с капризами природы не превратиться в ром-бабу, едим только черный горький шоколад, запасаемся сухофруктами, вместо эклера для перекуса берем яблоко или тертую морковь.

Кстати, кружка горячего какао на завтрак (пусть даже с сахаром) – один из самых подходящих утренних напитков на ближайшие полгода: и тепло, и сладко, и питательно.

Больше горячего

Чтобы не испытывать чувства холода, в течение всего дня делаем упор на горячие блюда. Обязательно ешьте супы: бытующее мнение о том, что они способствуют лишнему весу, не соответствует действительности.

Диетические правила первого блюда таковы: меньше жирного мяса и соли, больше овощей, вместо майонеза – сметана.

В качестве горячего питья отлично подойдут травяные чаи, компоты, подогретый яблочный сок, настой шиповника и т.д. А вот с приемом кофе переусердствовать не стоит, ведь кофеин способствует накоплению лишних килограммов.

lady.mail.ru