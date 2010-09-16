Ученые научились читать мысли человека

Совершен научный прорыв - в этом уверены представители Университета Юты. Им удалось с 90-процентной точностью прочитать слова человека, которые он произносит мысленно.

Ученые расшифровывали сигналы мозга человека и перевели их в обычные слова. Пока что набор слов ограничен, но в ближайшее время исследователи планируют усовершенствовать технологию.

Был проведен эксперимент с добровольцами, страдающими тяжелыми формами эпилепсии. На поверхность отделов головного мозга, отвечающих за речь, поместили микроэлектроды, которые преобразовывали мысли в слова.

Доцент кафедры биоинженерии Брэдли Грегер уверен, что это открытие способно дать надежду парализованным пациентам, которые не могут говорить.

Клинические испытания будут проведены только через несколько лет. Однако это не мешает специалистам уже сейчас называть свое открытие научным прорывом.

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