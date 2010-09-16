Хлорированная вода в бассейнах оказалась канцерогенной

Испанские ученые обнаружили, что хлорированная вода в бассейнах может вызвать повреждение ДНК человеческих клеток и, как следствие, приводить к развитию рака, сообщает AFP.

Сотрудники Центра исследований эпидемиологии окружающей среды (CREAL) и Больницы дель Мар в Барселоне изучили влияние побочных продуктов дезинфекции воды (ППД) на организм человека. ППД образуются при реакции хлора с органическими веществами, присутствующими в воде изначально или выделяемыми пловцом с потом, частичками кожи и мочой. Основными из них являются производные трихлорметана.

В ходе эксперимента 49 здоровых взрослых добровольца плавали в бассейне в течение 40 минут, после чего им провели ряд анализов. Оказалось, что после контакта с ППД у пловцов повышалось количество микроядер в лимфоцитах крови и биомаркеров мутаций в моче, связанных с повышенным риском рака.

Кроме того, в крови добровольцев определялся рост содержания секретоглобина CC16, что свидетельствует о повышении проницаемости легочного эпителия и, следовательно, повреждении дыхательных путей.

Один из руководителей CREAL Манолис Когевинас (Manolis Kogevinas) отметил, что своим исследованием ученые хотели бы не снизить популярность плавания, но указать на необходимость пересмотра дезинфекционных стандартов.

medportal.ru