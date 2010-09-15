Швеция учредила "Национальный день хламидии"
Заболеваемость - на высоком уровне
Шведский Институт изучения инфекционных болезней объявил 13 сентября "Национальным днем хламидиоза", сообщает The Local.
По словам представителей организации, это поможет привлечь внимание населения к заболеванию этой инфекцией.
Согласно статистике, заболеваемость хламидиозом в стране по-прежнему остается на высоком уровне: каждый час хламидии попадают в организм четырех человек в Швеции.
"День хламидиоза" предполагает привлечение как можно большего количества граждан к сдаче анализов на наличие инфекции наравне с проверкой на другие заболевания, передающиеся половым путем.
Хламидиоз может протекать совершенно бессимптомно, однако его последствия могут быть самыми серьезными для организма как мужчин, так и женщин, вплоть до бесплодия.