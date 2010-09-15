Швеция учредила "Национальный день хламидии"

Шведский Институт изучения инфекционных болезней объявил 13 сентября "Национальным днем хламидиоза", сообщает The Local.

По словам представителей организации, это поможет привлечь внимание населения к заболеванию этой инфекцией.

Согласно статистике, заболеваемость хламидиозом в стране по-прежнему остается на высоком уровне: каждый час хламидии попадают в организм четырех человек в Швеции.

"День хламидиоза" предполагает привлечение как можно большего количества граждан к сдаче анализов на наличие инфекции наравне с проверкой на другие заболевания, передающиеся половым путем.

Хламидиоз может протекать совершенно бессимптомно, однако его последствия могут быть самыми серьезными для организма как мужчин, так и женщин, вплоть до бесплодия.

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