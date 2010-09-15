Прорыв в лечении рака

Ученые заявляют, что они вышли на финишную прямую в изучении образования раковых болезней. На данный момент разрабатывается специальное лекарство, которое производится на основании генетических данных пациента и ,как результат, взаимодействует с разными видами опухолей, пишет Telegraph.

Последние исследования дают надежду на то, что в ближайшем будущем станет возможным производить лекарства индивидуально, под заказ. Подобный подход поможет значительно уменьшить опухоль у каждого отдельного человека и остановить ее рост.

В течение многих лет ученые собирали разрозненные данные генетической информации в рамках проекта по изучению человеческого генома. Так, в процессе исследований, ученые из Калифорнии разработали препарат, который блокирует особый вид мутации клеток B-RAF, вызывающих злокачественную меланому. У 24 из 32 пациентов этого опаснейшего вида ракового заболевания опухоль сократилась на 30% после принятия препарата.

На данный момент препарат не выпускается на рынок, так как он пока вызывает много побочных эффектов и не известно, что происходит с принявшими его в долгосрочной перспективе.

Однако, настоящим прорывом считается тот факт, что исследователи нашли метод создания подобных лекарств. Ученые надеются, что в ближайшем будущем станет возможным лечить любые виды рака.

reporter-ua.com