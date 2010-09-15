Британские ученые изобрели самый быстрый тест на туберкулез
14:20, 15 сентября 2010Зарубежные новости
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Все штаммы - за час
Британские ученые сообщили о разработке нового ультрачувствительного теста на туберкулез, с помощью которого заболевание можно диагностировать значительно быстрее, чем раньше.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от туберкулеза умирает почти 2 миллиона человек в год. Немедленная диагностика крайне важна, поскольку болезнь быстро распространяется.
Ученые британского агентства защиты здоровья заявляют, что новый тест может выявить все штаммы туберкулеза за час, т.е. в полтора раза быстрее по сравнению с самым эффективным на сегодня альтернативным методом.
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