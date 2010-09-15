Британские ученые изобрели самый быстрый тест на туберкулез

Британские ученые сообщили о разработке нового ультрачувствительного теста на туберкулез, с помощью которого заболевание можно диагностировать значительно быстрее, чем раньше.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от туберкулеза умирает почти 2 миллиона человек в год. Немедленная диагностика крайне важна, поскольку болезнь быстро распространяется.

Ученые британского агентства защиты здоровья заявляют, что новый тест может выявить все штаммы туберкулеза за час, т.е. в полтора раза быстрее по сравнению с самым эффективным на сегодня альтернативным методом.

www.bbc.co.uk