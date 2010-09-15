В Израиле - острая нехватка анестезиологов

Причина в острой нехватке анестезиологов, которая на сегодняшний день наблюдается практически во всех крупных больницах Израиля. Как показало недавно проведенное исследование, лишь половина госпиталей способна обеспечить присутствие анестезиолога в родильном отделении 24 часа в сутки.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2007 году, примерно половина (50,2%) женщин в Израиле используют при нормальных (вагинальных) родах эпидуральную анестезию. Это довольно много, по сравнению с другими западными странами.

Отказываются от обезболивания при родах последователи различных религиозных течений и "природного" образа жизни. Подавляющее большинство жительниц Израиля все же предпочитает получать обезболивающее в том или ином виде, однако вот тут начинается проблема.

Для введения эпидуральной анестезии необходим врач-анестезиолог. Но, как показало исследование, лишь в 11 из 25 больниц данный специалист присутствует в родильном отделении 24 часа в сутки. 3 больницы предоставляют анестезиолога лишь в дневные часы (а тем, кому приспичило рожать ночью придется потерпеть). В 11 израильских больницах в родильном и вовсе нет своего анестезиолога, и с роженицами работают анестезиологи из хирургического отделения (у которых не всегда есть возможность быстро придти на помощь рожающей женщине).

При этом стоит отметить, что анестезиолог в родильном отделении нужен не только для введения эпидурала, но и для проведения операций кесарева сечения, порой срочных, а также для консультаций женщин с беременностью повышенного риска.

Эпидуральная анестезия - один из методов регионарной анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. Инъекция приводит к потере болевой чувствительности (анальгезия), потере общей чувствительности (анестезия) или к расслаблению мышц.

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