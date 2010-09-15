В России самый высокий в мире уровень суицида среди подростков

Смертность российских подростков в четыре раза выше, чем в большинстве европейских стран. Такие данные содержатся в обзоре «Смертность подростков в Российской Федерации», подготовленном при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, в России – самый высокий в мире уровень самоубийств подростков, сообщает Центр новостей ООН.

В Российской Федерации средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в три раза превышает среднемировой показатель. И эти страшные цифры не учитывают случаев попыток самоубийства. Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что для молодых людей характерны депрессии, высокий уровень тревоги, агрессии. Но если в развитых западных странах с депрессией сталкиваются лишь 5% подростков, то в России – около 20%. Мысль о самоубийстве появляется в голове у 45% российских девушек и у 27% юношей.

Однако основной причиной смерти детей подросткового возраста в России являются несчастные случаи. По мнению экспертов, более 80% таких смертей можно было предотвратить.

reporter-ua.com