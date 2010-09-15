На прилавках - "хлорированная" курятина

Несмотря на запрет, на прилавки российских магазинов продолжает поступать обработанная хлором курятина из США, перевезенная через страны таможенного союза под видом продукции этих государств.

«Хотелось бы отметить настораживающую нас информацию, которую мы получили из достоверных источников, о том, что предпринимаются попытки через третьи страны завезти нам курятину американских производителей, обработанную хлором, переупакованную под производителей третьих стран»,— сообщил во вторник РИА Новости главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Главный санитарный врач России отметил, что те «значительные принципиальные послабления, которые мы сегодня имеем в рамках таможенного союза, облегчают возможности такого завоза в нашу страну».

newsland.ru