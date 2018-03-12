Как заставить мозг соображать быстрее

Не нужно относиться к быстродействию серого (на самом деле коричневого) вещества как к чему-то само собой разумеющемуся. Гибкий и острый ум - не данность, а результат работы над собой.

Сайт Fresher.ru рассказывает, какие условия приложить, чтобы срок нормального функционирования твоей головы увеличился, и предупреждает: "Если эта идея не кажется тебе блестящей значит, ты уже плохо соображаешь".

Пусть мозг попотеет

Точно так же, как в качалке вырабатывается выносливость, укрепление нейронных связей в мозгу создает резерв интеллектуальной мощи. Этому прекрасно способствуют, например, изучение иностранных языков и физические нагрузки (во время тренировки кровь насыщается кислородом, что улучшает работу коры головного мозга). Вот еще несколько способов нарастить нейронную мощь.

Отложи калькулятор

Посчитай в уме, сколько стоят все твои покупки в супермаркете до того, как это сделает кассир. Трудно? Это хорошо, мозг прокачивается. "Если ты будешь доставать телефон с калькулятором каждый раз, когда нужно сложить больше двух чисел, твои умственные способности будут слабеть с каждым годом", - предупреждает Томас Крук, директор Клиники по проблемам памяти в Аризоне. Не хочешь в магазин - открой судоку и сиди решай. Чем больше цифр вертится в твоей голове, тем больше новых связей между нейронами появляется. Сделай старческое слабоумие своей несбыточной мечтой.

Как?

Окруженные гаджетами, мы слишком часто позволяем мозгу лениться. Прокладывай маршрут поездки мысленно, а не с помощью навигатора (пространственное мышление - вообще мужское преимущество). Выучи текст понравившейся песни и воспроизведи его, не ища подсказки в интернете (отличная тренировка памяти). Запомни номера телефонов тех, кому регулярно звонишь (глупо лезть в телефон, чтобы продиктовать кому-то номер собственной жены, да?).

И почитай на ночь

Пусть даже это будет 15 минут в день, вместо телевизора. Чтение стимулирует воображение: сюжет книги в любом случае превращается в твоей голове в визуальные образы. А значит, мозг работает. Исследователи из клиники Майо (США) утверждают, что чтение уменьшает вероятность того, что к старости ты станешь тупить по любым вопросам (по-умному это - "риск умеренных когнитивных нарушений").

Что именно?

Новый материал - это не только новая информация, но и новые образы в голове. Любая историческая книга заставит тебя проводить параллели с современностью (за аналитические способности отвечает правое полушарие).

Думай, что ешь и пьешь

Еда влияет на мозг как наркотик, - утверждает профессор нейрохирургии Калифорнийского университета Фернандо Гомес-Панилла. - Правильные продукты активируют нейротрасмиттеры, улучшая коммуникацию между клетками мозга, и стимулируют выработку защищающих нейроны белков. А вот высококалорийная пища - сладости и жирности - не только снижает общую работоспособность мозга, но и делает его более уязвимым для свободных радикалов, молекул, которые повреждают ткани, открывая путь заболеваниям. Так что еще раз подумай о своем рационе. И речь не только о нашей любимой рыбе, несущей тебе омега-3 жирные кислоты. Добавь в рацион:

Специи

Вот, казалось бы, обычный розмарин. А по данным Journal of Neurochemistry, карнозиновая кислота, содержащаяся в его листьях, снижает риск инсульта на 40%. Она же защищает клетки мозга от свободных радикалов, помогает в профилактике болезни Альцгеймера и сглаживает общие эффекты старения. Причем розмарин не одинок: поставь рядом с ним на полочку корицу, куркуму, базилик, душицу, тимьян и шалфей - они все заодно. Ложку корицы в йогурт или кофе, базилик или душицу - на бутерброд, розмарин - заваривать вместе с чаем.

И соки

Исследователи университета Южной Флориды обнаружили, что у тех, кто выпивает три и больше стаканов фруктового или овощного сока в неделю, вероятность болезни Альцгеймера понижается на 76%. По словам автора исследования Эмми Боренштейн, в обороне мозга участвуют полифенолы - антиоксиданты, в большом количестве содержащиеся в овощах и фруктах.

Отвлекайся

Не стесняйся потрепать языком возле офисного кулера или заводской столовой. Эксперимент ученых из Университета штата Мичиган доказывает, что даже пустословие полезно: люди, которые пообщались друг с другом в течение 10 минут, выполнили тест на сообразительность лучше тех, кому задание дали сразу, без разговоров. "Социальное взаимодействие обостряет память и запускает другие функции мозга, потому что тебе требуется обрабатывать информацию и, например, определять, иронизирует оппонент или говорит серьезно", - поясняет автор исследования Оскар Ибарра. Не с кем поговорить?

И не забывай отдыхать

Излишнее усердие на работе, может, и поощряется вышестоящими, но и притупляет твою соображалку. В прошлом году журнал American Journal of Epidemiology опубликовал исследование где черным по белому написано: 55 и более рабочих часов в неделю (11 часов в день при пятидневке) ведут к существенно более низким результатам в тестах на словарный запас и способность к рассуждению. Оптимальный вариант 35-40 - часовая рабочая неделя. И еще: где много работы, там стресс и дурной сон, а на таком тандеме мозг далеко не уезжал.

Как?

Найди в рабочем дне 20 минут, чтобы полежать или посидеть с закрытыми глазами в дали от любых источников раздражения, - рекомендует организационный психолог Ричард Бест. - Не засыпай, а лишь дай мозгу передохнуть от непрерывной обработки информации. Остывшие нейроны скажут тебе спасибо.

Переключайся

Кроме отдыха полезно менять вид деятельности. Например, разгадывать кроссворды или ребусы.

newsland.ru