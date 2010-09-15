В Турции паром врезался в причал: 14 пострадавших

В порту Ялова в одноименной турецкой провинции пассажирский паром врезался в причал, сообщает Газета.Ru со ссылкой на «Морской бюллетень».

Паром Karamursel Bey прибыл из Стамбула в Ялова - порт в северо-восточной части Мраморного моря. При подходе к берегу судно потеряло управление и на большой скорости столкнулось с причалом, корпус парома на три метра проник в конструкцию.

На борту находились 199 пассажиров, один из них при столкновении был выброшен за борт. Среди пассажиров возникла паника. С травмами различной тяжести 14 человек были госпитализированы.

Причины произошедшего пока не сообщаются.