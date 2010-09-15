Лучший завтрак, согласно учёным

Лондонские специалисты назвали лучший завтрак. Регулярное употребление каких продуктов по утрам обеспечивает зарядом энергии на весь день, а также помогает сохранить здоровье?

Согласно выводам ученых, яичница - лучший завтрак. Употребление яиц в начале дня помогает на протяжении долгого времени сохранять активность как физическую, так и интеллектуальную.

Яйца можно с легкостью назвать супередой, передает Daily Mail. Они богаты протеинами, витаминами D и B12, аминокислотами и даже антиоксидантами. К тому же употребление яичницы по утрам не приводит к набору веса.

Напомним, что не так давно ученые из Северной Каролины назвали лучшим завтраком для беременных женщин яичницу с беконом. Эти продукты способствуют развитию памяти у ребенка.

newsland.ru