Почему беременным не уступают место в транспорте?

Многие пассажиры не уступают беременным места в транспорте потому, что не уверены, ждет ли женщина ребенка или страдает избыточным весом, показал опрос. Люди боятся обидеть полную женщину, приняв ее за беременную. Об этом в среду пишет британская газета Daily Mail.

Согласно опросу, проведенному на сайте gurgle.com, 84 процента британок на третьем триместре беременности (29-40 недель) были вынуждены стоять в общественном транспорте, потому что никто не уступал им места.

Одна из участниц развернувшейся на сайте дискуссии по имени Эмма написала: «Я чуть не потеряла сознание в переполненном автобусе, потому что было очень жарко и никто не уступил мне места».

В свою очередь, другой пользователь по имени Луис, поделилась таким опытом: «Я ехала в колледж на поезде, и обратила внимание на женщину, которая, по-моему, находилась на последних месяцах беременности. В поезде было много народу, и я предложила женщине сесть на мое место. Она посмотрела на меня так, будто я глубоко ее оскорбила, и в недвусмысленной форме предложила мне пойти куда подальше. Я совсем не хотела ее обидеть. Теперь я много раз подумаю, прежде чем уступить кому-нибудь место».

Во избежание подобных недоразумений компания Mothercare предлагает беременным носить значки с надписью «Ребенок на борту!»

mama.ru