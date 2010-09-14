В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генассамблеи ООН

Сегодня в Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Церемония официального открытия сессии назначена на 15.00 по местному времени (22.00 по киевскому).

Каждая сессия длится ровно год, до начала новой. При этом традиционно наиболее важной частью работы сессии является общеполитическая дискуссия с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. В этом году она пройдет с 23 по 30 сентября, сообщает РИА «Новости».

20 сентября в Нью-Йорке в рамках нынешней Генассамблеи откроется саммит по обзору выполнения Целей развития тысячелетия (ЦРТ). На саммит, по словам генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, съедутся 139 глав государств и правительств.

Сразу после завершения саммита по ЦРТ, 22 сентября откроется Конференция высокого уровня по проблемам биологического многообразия, а 24 сентября - Совещания высокого уровня по вопросам активизации работы Конференции по разоружению и продвижения вперед процесса многосторонних переговоров по разоружению.

Форум по разоружению и общеполитическая дискуссия, на которой выступят большинство из прибывающих лидеров государств, обещают стать наиболее острыми, поскольку именно на них ожидается столкновение мнений по таким вопросам, как иранская ядерная программа и ситуация на Ближнем Востоке, которые неизменно в последние годы вызывают споры между ораторами, порой переходящие в публичные скандалы.

Ожидания именно таких скандалов связаны в этом году прежде всего с возможным выступлением на Генассамблее президента Ирана Махмуда АХМАДИНЕЖАДА.

Уже точно известно, что на сессии Генассамблеи выступит президент США Барак ОБАМА, и наверняка затронет тему Ирана. Очевидно, что выступления иранского и американского лидеров станут своего рода заочной полемикой по вопросам ядерного нераспространения. Известно, что в ходе общеполитической дискуссии М.АХМАДИНЕЖАД будет выступать позже, чем Б.ОБАМА, хотя точный график речей лидеров все еще согласовывается.

Всего же повестка дня 65-й сессии Генассамблеи, которая продлится до сентября 2011 года, насчитывает свыше 160 пунктов в таких сферах, как борьба с наркотиками, разоружение, международное право и правосудие, деятельность ООН, гуманитарная помощь, права человека, поддержание международного мира и безопасности, содействие экономическому росту, развития Африки.

Генеральная ассамблея, учрежденная в 1945 году в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН. Состоящая из 192 членов ООН, Ассамблея является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных проблем, о которых говорится в Уставе. Она играет также существенную роль в процессе установления норм и кодификации международного права. Интенсивный период работы очередных сессий Ассамблеи приходится на сентябрь-декабрь каждого года, в последующий период она может собираться по мере необходимости.