Пиво - древнейший антибиотик?

Химический анализ костей из древненубийских захоронений удивил ученых: обнаружилось, что представители этой погибшей цивилизации пользовались антибиотиками. Скорее всего, источником их в те годы могло быть только… пиво.Это действительно поражает: официально эра использования антибиотиков началась в 1928 г., с открытием пенициллина – возможно, одним из самых важных событий в истории медицины. Получается же, что, хотя и неосознанно, человечество пользовалось этими веществами уже за несколько тысяч лет до этого.

К такому выводу пришла группа американских исследователей во главе с антропологом Джорджем Армепогосом (George Armelagos) и химиком Марком Нельсоном (Mark Nelson). Эрмелагос рассказывает: «Лечащие вещества, антибиотики – обычно мы связываем все это лишь с современной медициной. Но сегодня становится все более ясно, что даже доисторические цивилизации использовали эмпирический подход для поиска эффективных лечебных соединений. Лично у меня нет никакого сомнения: они понимали, для чего и что использовать».

Еще в 1980-х команда Эрмелагоса, исследуя образцы костей из древненубийских захоронений, обнаружила в них следы татрициклина– притом что находка датируется 350-550 гг. до н.э. и относится к обществу, на наш взгляд, довольно примитивному, не оставившему по себе никаких письменных свидетельств.

Впоследствии ученые предположили, что источником антибиотика для нубийцев той эпохи могло служить пиво. Дело в том, что зерна, использовавшиеся ими для ферментации и варки напитка, содержали почвенные бактерии- стрептомицеты, продуцирующие тетрациклин. По современным меркам, это было загрязнение – но загрязнение чрезвычайно полезное.

Заинтересовавшись работой Эрмелагоса, к ней подключился и Марк Нельсон, крупный специалист в области антибиотиков. Взяв образцы костной ткани из коллекции антропологов, он в ходе сложного (и довольно опасного, включающего растворение в чрезвычайно токсичной плавиковой кислоте) процесса подтвердил наличие в них тетрациклина. Нельсона это просто поразило: «Кости древних людей содержали такое количество антибиотика, - говорит он, - что они явно получали его в течение весьма долгого времени. Как будто они имели современную развитую химическую промышленность и биопроизводство».

Интересно, что тетрациклин обнаружился и в берцовой кости и черепе, идентифицированным как останки 4-летнего ребенка. Это говорит о том, что – либо нубийцы начинали пить пиво уже в этом нежном возрасте, либо этому ребенку давали его с конкретной лечебной целью.

Возвращаясь же о наши дни, добавим, что тетрациклин был открыт в 1948 г. и получил поначалу название ауреомицина, от латинского aureos, т.е. «золотоносный» - из-за золотистого цвета, который приобретают производящие его колонии бактерий-стрептомицетов. Возможно, именно этот цвет на пенной пивной шапке поначалу оценили древние люди, и лишь затем заметили и терапевтические свойства.

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