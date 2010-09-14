Сыр и мясо помогают инфекциям сломать иммунитет

Сыр и мясо помогают инфекциям взломать защитную систему организма человека. К такому выводу пришли ирландские микробиологи. Они уверены, что возбудители некоторых кишечных инфекций, вызывающих симптомы острого отравления, научились проникать в организм, используя в качестве "прикрытия" вещества, которые находятся в составе мяса и сыра.

Главное препятствие на пути болезнетворных бактерий - кислотная среда в желудке, которая убивает подавляющее количество бактерий. Однако ученые доказали, что есть ряд ситуаций, позволяющих бактериям спастись в столь агрессивных условиях.

Группа микробиологов под руководством Колина Хилла из университетского колледжа Корка представила результаты исследования "уловок", помогающих опасным инфекциям проникать в организм человека.

В частности, листерии (один из видов опасных бактерий) могут воспользоваться веществами, входящими в состав некоторых продуктов. В частности - нейтрализующие желудочный сок глутаматы, в больших количествах содержащиеся в мясе и мягких сырах.

Люди, потребляющие богатые глутаматом продукты, зараженные листерией, имеют гораздо больше шансов заболеть. Однако и те, чей рацион содержит мало глутамата, тоже могут подвергаться риску.

"Если человек съест зараженную еду, содержащую мало глутамата, а затем запьет ее томатным соком, в котором концентрация глутамата высока, то риск развития болезни возрастает", - поясняет Хилл.

Бактерии могут также использовать в своих интересах условия промышленного хранения пищи: если продукты, зараженные листерией, долгое время хранятся в кислой среде, то это может в дальнейшем облегчить процесс инфицирования людей.

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