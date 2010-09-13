В Австралии начали рекламировать эвтаназию

В Австралии началась рекламная кампания по легализации эвтаназии, сообщает Australian AP.

По словам известного сторонника добровольного ухода из жизни Филипа Ницшке (Philip Nitschke), инициирующего кампанию, подобная реклама проводится в стране впервые. Она призвана как побудить людей задуматься об эвтаназии лично, так и вызвать общественные дебаты по этому вопросу.

В рамках кампании по ночному телевидению будет показываться рекламный ролик, в котором пожилой неизлечимо больной человек размышляет о принятых в жизни решениях. По замыслу режиссера, реклама должна подчеркнуть, что человек, обладающий свободой выбора в течение жизни, не имеет ее, когда речь идет о смерти. В конце ролика старик, глядя в камеру, произносит: "Почему вы не даете мне выбора?"

Трансляция начнется в Брисбене, затем ролик начнут показывать в Мельбурне, Сиднее и Аделаиде.

Кроме того, реклама эвтаназии появится на уличных щитах, расположенных по всей Австралии. Общая стоимость рекламной кампании составит 60 тысяч долларов. Большую часть этой суммы выделила по запросу Ницшке сотрудничающая с ним индийская инициативная группа Exit International, которая планирует начать аналогичную кампанию.

Ницшке выразил надежду, что реклама вызовет широкий общественный резонанс, который не позволит политикам отмахиваться от вопросов, связанных с легализацией эвтаназии.

medportal.ru