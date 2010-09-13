У англичанина рак крови отступил еще до начала лечения

Когда врачи сообщили 60-летнему англичанину Питеру Крейну, что его недомогание, которое бывший учитель испытывал на протяжении нескольких недель, имеет очень серьезную причину – одну из форм лейкемии, Крейн, разумеется, сильно перенервничал. Но доктора сказали Питеру, что форма, которую они у него обнаружили, поддается лечению, более того, они предупредили Крейна о том, что лечение следует начинать не немедленно, а некоторое время спустя, когда болезнь достигнет той стадии, когда химиотерапия окажется наиболее эффективной. Но когда Питер для контроля в очередной раз сдал анализ крови, изумлению медиков не было предела – болезнь исчезла. Чудесное исцеление Питера Крейна от «рака крови» имеет свое научное объяснение и даже название, но от этого не перестает оставаться крайне редким явлением.

С тех пор на протяжении уже 12 месяцев каждый анализ свидетельствует о том, что Крейн исцелился или, как говорят осторожные медики, «произошла спонтанная ремиссия».

«Первый раз я испытал шок, когда узнал о своем диагнозе, второй – когда мой анализ крови еще до начала лечения оказался совершенно нормальным. Врач сказал мне, что такие случаи бывают крайне редко. И хотя мне придется регулярно сдавать анализы и проходить обследования на протяжении еще длительного времени, огромный груз свалился с моих плеч», – рассказывает счастливый пенсионер.

Медицина знает такие случаи спонтанной ремиссии, но они действительно крайне редки – 1 случай на 100 000 случаев заболевания. Наиболее часто спонтанные ремиссии случаются при таких формах злокачественных опухолей как рак почек, яичка, некоторых формах рака кожи и заболеваниях крови, подобных тому, которое первоначально было обнаружено у Питера Крейна.

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