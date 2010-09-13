Как успокоить нервы за минуту

Способ 1. Сядь, расслабься, восстанови дыхание. Закрой глаза и в течение 30 секунд представляй себе прохладную воду белого цвета (не прозрачную, а белую, как молоко), которая, как водопад, обрушивается на макушку и медленно сбегает с головы до кончиков пальцев ног. Затем представь, как вся вода медленно стекает на пол в воронку. Сделай глубокий вдох и открой глаза.

Способ 2. Смочи руки прохладной водой и прикоснись к шее (сначала одной рукой, затем двумя). Мягко, круговыми движениями, в течение 30 секунд, растирай шею и плечи, понемногу увеличивая силу нажатия пальцев. Затем в течение 30 секунд уменьшай силу нажатия до легкого прикосновения. Потом ополосни шею прохладной водой.

Способ 3. Возьми полотенце из плотной ткани. Хорошенько сожми его в руках и скрути изо всех сил, как бы выжимая. Стисни зубы, крепко зажмурь глаза и максимально напряги все мышцы тела (особенно в области шеи и рук). Через 25-30 секунд резко урони полотенце на пол и расслабь мышцы.