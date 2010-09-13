Интерьер офиса влияет на здоровье и производительность труда

Люди, работающие в офисах, украшенных картинами, цветами или другими предметами интерьера, не только счастливее и здоровее, но также на 32% продуктивнее выполняют свои обязанности, согласно новому исследованию Университета Эксетера в Великобритании.

В большинстве компаний офисные помещения имеют стандартную проектировку и из-за этого рабочая среда становится серой и безликой, что отражает унифицированную корпоративную идентичность, говорят специалисты. По этой причине унылая среда рабочего помещения может ухудшить настроение сотрудников и соответственно и их работоспособность. Когда люди чувствуют себя неуютно в окружающей их обстановке, они меньше заинтересованы в выполнении работы и её качестве, чаще испытывают раздражение и утомление, объясняют психологи. Авторы исследования убеждены, что если сотрудникам давать возможность самим оформлять своё рабочее место, они будут более счастливыми на работе, сильнее вовлечены в процесс работы и эффективнее станут выполнять поставленные перед ними задачи.

Эксперты набрали 2 тыс. служащих для оценки производительности труда в разных рабочих пространствах. Результаты ясно показали, что чем больше люди контролируют расположение вещей и дизайн личного офисного помещения, тем они счастливее, комфортнее себя чувствуют на работе и более мотивированы выполнять дела. Во втором эксперименте наблюдения проводились среди сотрудников, которые работали либо в "голом" офисе, либо в помещении, украшенном растениями, картинами, фотографиями и различными предметами интерьера. Люди, которые работали в месте, оформленном дизайнером, были на 32% продуктивнее. Психологи считают, что с помощью самобытного дизайна рабочего пространства можно при минимальных затратах повысить благосостояние и производительность труда в компании.

ami-tass.ru