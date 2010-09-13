Помада поможет бросить курить и похудеть

Команда западных специалистов в области косметологии в ходе уникальных лабораторных исследований разработала новую губную помаду, которая может помочь представительницам прекрасного пола избавиться от курения и повышенного аппетита.

Лабораторные тестирования засвидетельствовали тот факт, что специальные добавки могут снизить аппетит и привести к отказу от курения.

С помощью особых ассоциаций у человека вырабатывается привычка к запахам, что и приводит к нежеланию курить и употреблять чрезмерное количество пищи.

К примеру, добавление запаха мяты в самое популярное косметическое средство поможет избавиться от чувства голода, а запаха лимона — приводит к нежеланию выкурить сигарету.

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