Страны ЕС в 2009 году чаще сообщали о проблемном продовольствии

В 2009 году количество сообщений в Систему быстрого предупреждения относительно продовольствия и кормов от стран-участниц Системы возросло на 12% по сравнению с 2008 годом, и достигло 8 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии со ссылкой на ежегодный доклад о деятельности Системы быстрого предупреждения.

При этом в докладе отмечается, что рост обращений связан, прежде всего, с ростом повторных или похожих обращений от разных стран-членов. Общее же количество обращений о продовольственных товарах, которые имели серьезные риски для здоровья, составило лишь 557, приблизительно, как и в предыдущем году.

«Высокое количество обращений свидетельствует о том, что страны-члены хотят сотрудничать за пределами национальных границ для обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности в ЕС», – заявил, комментируя доклад, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джон ДАЛЛИ.

На сегодняшний день Система быстрого предупреждения объединяет 34 члена, включая все страны-члены ЕС, Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и Швейцарию (Швейцария сотрудничает частично лишь в области продуктов животного происхождения), Еврокомиссию, а также два европейских агентства по вопросам безопасности продовольствия.