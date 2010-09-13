Морепродукты победят депрессию

Группа специалистов из Финляндии в ходе исследования пришла к выводу, что употребление морепродуктов улучшает настроение, таким образом помогая человеку справиться с депрессией .

В эксперименте, проведенном финскими исследователями, приняли участие несколько сотен добровольцев, которым было предложено регулярное употребление морепродуктов.

По словам ученых, все дело в целебных свойствах витамина В12, который при достаточном количестве в организме способен активизировать выработку аминокислоты, поднимающей настроение, передает vrach.tv.

Большое количество этого витамина содержится также в мясе и печени, отмечают специалисты.

focus.ua